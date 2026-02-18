ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха подпалвач от Раковски, опожарил чужда кол...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22307784 www.24chasa.bg

Катастрофа на км 71 от пътя Плешивец – Белотинци, движението е в една лента

2976
Полиция СНИМКА: Архив

Временно движението при км 71 на път I-1 Плешивец – Белотинци се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от „Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание