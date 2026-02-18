Катастрофа на км 71 от пътя Плешивец – Белотинци, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 71 на път I-1 Плешивец – Белотинци се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от „Пътна полиция".