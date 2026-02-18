ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегия за подкрепа на източните региони на ЕС, ...

Пуснаха движението през Ришкия проход в област Бургас

1140
Ришки проход СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Възстановено е движението за всички МПС през "Ришки" проход в област Бургас, съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

