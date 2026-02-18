АМ "Тракия" остава затворена в участъка Бургас-Зимница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Магистрала „Тракия" в участъка от Бургас до с. Зимница, община Стралджа остава затворена в двете посоки поради снегонавявания, намалена видимост, и два пътни инцидента, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна администрация - Бургас.

Инцидентите са станали около 320-ия километър на автомагистрала „Тракия". При единия случай е възникнала катастрофа между два леки автомобила. При другия инцидент тежкотоварен камион (тир) е излязъл от пътното платно и е попаднал в канавката.

В момента се извършва изтегляне на авариралите превозни средства.

От Областната дирекция на МВР – Бургас уточниха за БТА, че при произшествията няма пострадали, няма нанесени и сериозни материални щети.

Вероятно шофьорите са с недобре снабдени гуми с достатъчен грайфер. Автомобилите самостоятелно залитат и излизат извън платното. Шофьорите са се движили бавно, но не са могли да спрат навреме, посочиха от полицията.

Движението в района остава преустановено до окончателното отстраняване на превозните средства и обезопасяване на трасето.