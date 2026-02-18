Има висок риск от лавини във Витоша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския червен кръст (БЧК) предупреждава, че опасността от лавини, особено в алпийската част на планините продължава да е много сериозна.

Падналият нов сняг върху слаба основа и силният до бурен вятър от северозапад и запад допринасят за множество спонтанни и предизвикани от хора лавини на различни изложения.

Предупреждават за висока (4-а) степен за алпийския пояс и значителна (3-а) степен за преходния пояс за Пирин, района на Банско. Подобно е положението на Витоша, Рила и Стара планина.

От службата съветват да се избягват високите части на планините, както и склоновете под билата.