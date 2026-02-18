ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Летница ще бъде ще спрат водата на 19 февруари заради авариен ремонт

Чешма

В Летница на 19 февруари, четвъртък, ще бъде прекъснато водоподаването заради авариен ремонт на вътрешната водопроводна мрежа по улица „Шипка“, съобщават от общинската администрация. Водата ще бъде пусната след приключване на ремонтните дейности.

През декември миналата година Общинският съвет в Летница актуализира бюджета с 35 000 лева в частта за капиталови разходи – местни дейности, функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност „Водоснабдяване и канализация“, параграф „Основен ремонт“. Средствата са предназначени за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на Летница – трета част, етапно строителство, пише БТА. 

Кметът д-р Красимир Джонев посочи, че в управленската му програма за мандат 2023–2027 г. като основен приоритет е заложено изграждането на нова и модернизацията на съществуващата инфраструктура с цел подобряване на достъпността и условията за живот в общината.

Чешма

