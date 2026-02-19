Бананово брауни без брашно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕЦЕПТА НА ДЕНЯ

“Неописуемо вкусно брауни, в което аз се влюбих. Не спрях да седя над него и да ям, докато то не свърши”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

3 средно големи банана

3 яйца

6 с.л. какао

1 бакпулвер

За глазурата:

50 г натурален шоколад

За поръсване:

семена по избор

Продукти за рецептата Снимка: Личен архив

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме добре яйцата. При тях слагаме намачканите банани, какаото и бакпулвера.

Изсипваме сместа в правоъгълна тава с размери 26/20 см, дъното на която сме покрили с пекарска хартия.

Печем сладкиша в предварително загрята на 170 градуса фурна в продължение на 20 минути.

Изваждаме го и го поръсваме с настърган шоколад. Размазваме го и връщаме сладкиша във фурната, докато се стопи шоколадът. Изваждаме го окончателно и го поръсваме с ядки или семена по наше предпочитание.