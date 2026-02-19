Бананово брауни без брашно

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
РЕЦЕПТА НА ДЕНЯ
“Неописуемо вкусно брауни, в което аз се влюбих. Не спрях да седя над него и да ям, докато то не свърши”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
3 средно големи банана
3 яйца
6 с.л. какао
1 бакпулвер
За глазурата:
50 г натурален шоколад
За поръсване:
семена по избор
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разбиваме добре яйцата. При тях слагаме намачканите банани, какаото и бакпулвера.
Изсипваме сместа в правоъгълна тава с размери 26/20 см, дъното на която сме покрили с пекарска хартия.
Печем сладкиша в предварително загрята на 170 градуса фурна в продължение на 20 минути.
Изваждаме го и го поръсваме с настърган шоколад. Размазваме го и връщаме сладкиша във фурната, докато се стопи шоколадът. Изваждаме го окончателно и го поръсваме с ядки или семена по наше предпочитание.