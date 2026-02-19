ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

156 нарушители на пътя само за месец в Монтанско

Бананово брауни без брашно

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

РЕЦЕПТА НА ДЕНЯ

“Неописуемо вкусно брауни, в което аз се влюбих. Не спрях да седя над него и да ям, докато то не свърши”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

3 средно големи банана

3 яйца

6 с.л. какао

1 бакпулвер

За глазурата:

50 г натурален шоколад

За поръсване:

семена по избор

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 

Разбиваме добре яйцата. При тях слагаме намачканите банани, какаото и бакпулвера.

Изсипваме сместа в правоъгълна тава с размери 26/20 см, дъното на която сме покрили с пекарска хартия.

Печем сладкиша в предварително загрята на 170 градуса фурна в продължение на 20 минути.

Изваждаме го и го поръсваме с настърган шоколад. Размазваме го и връщаме сладкиша във фурната, докато се стопи шоколадът. Изваждаме го окончателно и го поръсваме с ядки или семена по наше предпочитание.

