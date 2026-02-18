Възстановено е движението през Прохода на Републиката

Нормализирано е движението през Прохода на Републиката, съобщиха от полицията във Велико Търново. По-рано днес движението беше ограничено поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил, в района на село Пчелиново, област Стара Загора.

Пътната обстановка във Великотърновска област е нормална за движение, няма затворени пътища, каза директорът на Областното пътно управление Венцислав Ангелов, съобщи БТА. Той подчерта, че в сутрешните часове заради зимните условия е имало критични моменти, когато е трябвало да се разчистват пътни отсечки със снегонавяване и паднали от силния вятър клони, ситуацията на места е изисквала усилията на много институции. Няма затворени пътища на територията на област Велико Търново.