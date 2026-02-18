От утре започва ремонт на участъци от път II-82 Костенец - Долна Баня и път I-8 Костенец – Габровица

От утре – 19 февруари, започват ремонтни дейности на 4 км от път II-82 в участъка между Костенец и Долна Баня и на 3,8 км от път I-8 между Костенец и Габровица.

Ремонтните работи ще се извършват в отсечки с дължина около 50 м, за да не се затруднява движението. Те са възложени на пътноподдържащото дружество, отговарящо за републиканските пътища в Софийска област. При изпълнението им превозните средства ще преминават двупосочно в една лента и трафикът ще се регулира със светофари и сигналисти. Срокът за завършване на ремонта е средата на март т. г.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост, тъй като преминават през участък с ремонт, да спазват правилата и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.