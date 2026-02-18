АПИ обяви обществена поръчка за строителен надзор при изграждането на 1 км от южния обходен път на Ямбол

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при изграждането на 1 км от южния обходен път на Ямбол в участъка между 147-ми и 148-ми км. Срокът за подаване на предложения е 23 март т. г.

Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и извършване на технически контрол по част „Конструктивна", както и упражняване на надзор по време на строителството на обекта, с оглед извършване на качествено изпълнение на обекта, в съответствие с нормативните изисквания.

Срокът за изготвяне на комплексния доклад е 80 календарни дни, а за упражняването на строителния надзор е 395 календарни дни. Прогнозната стойност на поръчката е 98 269,15 евро.

Предстои обявяването на обществена поръчка и за избор на изпълнител на строителството на 1-километровото трасе, част от път II-53 Ямбол - Средец. Подготовката на техническата документация е във финален етап.

Второкласният път осъществява пряка връзка с АМ „Тракия" и със Западната промишлена зона на гр. Ямбол. В момента част от трасето на път II-53 съвпада с улици в града. С изграждането на отсечката интензивният тежкотоварен транзитен трафик ще бъде изведен от жилищните райони на града, ще се повиши безопасността на движение и пропускателната способност на пътната инфраструктура на територията на общината. Построяването на участъка ще подобри и транспортната свързаност по направлението Ямбол – Окоп – Елхово - ГКПП „Лесово".

Обектът е одобрен за частично финансиране по Програмата „Развитие на регионите" 2021-2027 през миналата година, като при освобождаване на допълнителни средства през 2026 година ще се внесат документи за предоставяне на средства във втора фаза на програмата.