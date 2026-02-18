Ограничено е движението на товарни автомобили над 12 тона в Силистренска област заради сняг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението в участъка от км 0 до км 26 път II-71 Силистра - Средище и по път II-21 от Силистра - Зафирово за товарни автомобили над 12 тона поради снегонавяване и снегопочистване. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Поради снеговалеж през нощта пътната обстановка на места в страната бе усложнена, а някои общини обявиха неучебен ден.

През нощта ще бъде ясно, а утре - с разкъсана висока облачност, според прогнозата за утрешния ден на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).