Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове

Нормален е трафикът на българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове, по данни на "Гранична полиция" към 06:00 часа днес, съобщава БТА.

През граничния преход „Рудозем“ с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград". На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата с Румъния.

Нормално е движението на всички гранично контролно-пропусквателни пунктове по границата с Турция, Република Северна Македония и на границата със Сърбия. 

