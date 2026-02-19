В София въвеждат мерки за сигурност и ограничения в движението заради честванията на Васил Левски

Продължава отбелязването на 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски с панихиди, литийни шествия и други събития в София и страната. Мерки за сигурност и ограничение в движението ще има в някои места в столицата, съобщава БТА.

В София от 17:00 ч. в старинен храм „Света София - Премъдрост Божия“ ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Литийно шествие ще потегли от храма и ще стигне до паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. От 18:00 ч. пред паметника на Апостола на свободата ще се състои възпоменателна церемония, в която ще вземат участие военнослужещи от Национална гвардейска част (НГЧ) и Гвардейският представителен духов оркестър, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военнослужещи от Сухопътните войски ще се включат в общоградските събития в Димитровград, Шумен, Смолян, Сливен, Асеновград, Белене, а военнослужещи от ВВС – ритуалите в Ямбол и в Плевен пред паметниците на Васил Левски.

От 15:00 часа в аула „Раковски“ на Военна академия ще се проведе публична лекция на професор д-р Пламен Митев на тема „Нови документални свидетелства за живота и дейността на Апостола“, съобщиха от академията и посочиха, че входът е свободен.

Във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски от Столична община въвеждат организация на движението. До приключване на събитието се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, на следните места: на паркингите на пл. „Св. Ал. Невски”; ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”; бул. „Янко Сакъзов” между ул. „Кракра” и бул. „Васил Левски”; ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”; ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Ал. Невски”; ул. „Дунав” между пл. „Св. Ал. Невски” до бул. „Княз Ал. Дондуков“, както и ул. „Париж“ между ул. „Врабча“ и ул. „Московска“.

От 8:00 до 14:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“, с изключение на колите на обществения транспорт, както и по бул. „Янко Сакъзов“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“.

От 14:00 часа до приключване на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- бул. „Васил Левски“ между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“, с изключение на автобусни линии №№ 9 и 28;

- бул. „Янко Сакъзов” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Васил Левски“ (посока от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” към ул. „Кракра“), с изключение на трамвайните мотриси от линии №№ 20 и 22;

- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”;

- ул. „11-ти август” между ул. „Врабча” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- ул. „Дунав” между пл. „Св. Ал. Невски” и ул. „Московска”;

- ул. „Врабча” между ул. „Дунав” и бул. „Васил Левски”;

- ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г.С. Раковски“;

- ул. „Париж“ между ул. „Врабча“ до ул. „Московска“.

От 14:00 до 20:00 часа се променя движението на част от линиите на градския транспорт:

- тролейбусни линии №№ 1, 2, 6 и 8: от Пета МБАЛ, ж.к. „Бъкстон“, ж.к.„Лозенец“, ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите до кръстовище бул. „Васил Левски“-бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите;

- тролейбусни линии №№ 3, 4 и 11: от „УМБАЛ Света Анна“, ж.к. „Дружба“ - по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ - бул. „Цар Освободител“ – „бул. Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрутите;

- тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4 преминали към ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ преди затваряне на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ ще се движат както следва: от ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ посока ул. „Оборище“ по съществуващите маршрути до кръстовище бул. „Княз Ал. Дондуков“-ул. „Кракра“, направо по бул. „Княз Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“ до пл. „Сточна гара“, обратен завой на кръговото кръстовище, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и от спирка с код: 1858 „Ул. Бяло море“ по действащите маршрути посока ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“;

- тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4 ще се движат на дизелови двигатели от спирка с код:1964 „Ул. Искър“ до спирка с код:1858 „Ул. Бяло море“ в посока бул. „Владимир Вазов“.

- тролейбусите от линия № 6 преминали към ж.к. „Люлин 3“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ ще се движат с маршрут ж.к. „Люлин 3“– пл. „Сточна гара“;.

- тролейбусите от линия № 8 преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, продължават по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“ и по маршрута си посока ж.к. „Гоце Делчев“;

- тролейбусите от линия № 11 преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“ до кръговото кръстовище на пл. „Руски паметник“ /обратен завой/, връщане по бул. „Ген. Скобелев”, транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски“ и надясно по бул. „Цар Освободител“ по маршрута си посока ж.к. „Дружба 1“.

Тролейбусите от линии №1, 2, 3, 4, 6, 8 и 11 ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променените участъци на маршрутите.

От Националната служба за охрана (НСО) въвеждат за мерки за сигурност по повод възпоменателната церемония в София от 18:00 часа.

Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през три пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието, а достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония, посочват още от НСО. До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети с дронове с обхват на забранената зона около паметника.