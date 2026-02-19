Катастрофа спря движението по пътя Полско Косово - Бяла

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно се ограничава движението и в двете посоки по път I-5 Полско Косово - Бяла поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Водачите изчакват на място. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".