Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Катастрофа спря движението по пътя Полско Косово - Бяла

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Временно се ограничава движението и в двете посоки по път I-5 Полско Косово - Бяла поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Водачите изчакват на място. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

