Днес от 11:30 до 15 ч. движението при км 9 на АМ „Тракия" към София ще е в изпреварващата лента

АМ „Тракия"

Днес, от 11:30 до 15:00 ч., движението при км 9 на АМ „Тракия" в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на пътното платно, съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ „Тракия"

