Питки лаваш с кайма и кашкавал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Анелия Терзиева се включва в рубриката с идея за бърза вечеря или обяд с лесни и достъпни продукти.

ПРОДУКТИ

За 3-4 порции:

6 малки питки лаваш,

500 г кайма,

150 г кашкавал,

една купичка чери домати,

микс подправки по избор,

сосове и зелена салата за гарниране

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Овкусяваме каймата с малко сол и микс от предпочитани подправки.

Оставяме я за малко. Намазваме лаваш питката с кайма от едната страна на равномерен и тънък слой.

Поставяме питката в тигана първо за около минута откъм ненамазаната страна и после обръщаме. След като каймата хване златист загар, изваждаме я от тигана, поръсваме с кашкавал и прегъваме на две.

Гарнираме, след като престои 2-3 минути, със сос и салата по избор.