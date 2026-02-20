ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Питки лаваш с кайма и кашкавал

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

Анелия Терзиева се включва в рубриката с идея за бърза вечеря или обяд с лесни и достъпни продукти.

ПРОДУКТИ 

За 3-4 порции:

6 малки питки лаваш,

500 г кайма, 

150 г кашкавал,

една купичка чери домати,

микс подправки по избор, 

сосове и зелена салата за гарниране

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Овкусяваме каймата с малко сол и микс от предпочитани подправки.

Оставяме я за малко. Намазваме лаваш питката с кайма от едната страна на равномерен и тънък слой.

Поставяме питката в тигана първо за около минута откъм ненамазаната  страна и после обръщаме. След като каймата хване златист загар, изваждаме я от тигана, поръсваме с кашкавал и прегъваме на две.

Гарнираме, след като престои 2-3 минути, със сос и салата по избор. 

