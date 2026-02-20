Питки лаваш с кайма и кашкавал

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Анелия Терзиева се включва в рубриката с идея за бърза вечеря или обяд с лесни и достъпни продукти.
ПРОДУКТИ
За 3-4 порции:
6 малки питки лаваш,
500 г кайма,
150 г кашкавал,
една купичка чери домати,
микс подправки по избор,
сосове и зелена салата за гарниране
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Овкусяваме каймата с малко сол и микс от предпочитани подправки.
Оставяме я за малко. Намазваме лаваш питката с кайма от едната страна на равномерен и тънък слой.
Поставяме питката в тигана първо за около минута откъм ненамазаната страна и после обръщаме. След като каймата хване златист загар, изваждаме я от тигана, поръсваме с кашкавал и прегъваме на две.
Гарнираме, след като престои 2-3 минути, със сос и салата по избор.