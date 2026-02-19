Отпадна ограничението за камиони през прохода "Превала"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала". Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината за ограничението бяха снеговалежите и снегопочистването в района.