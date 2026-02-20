Студено в събота - със сняг и дъжд, по-меко в неделя

Внимавайте в планините - има предупреждения за повишена лавинна опасност

Минималните температури в петък в населените места от северните райони ще бъдат от -4 до 1 градуса, в южните райони - от 4 до 7, по Черноморието - от 5 до 7 градуса.

Сутринта ще бъде мъгливо в поречието на Дунав. Преди обед облаците ще се уплътняват и в западните райони ще завали дъжд, а по-късно следобед валежите ще достигат Източна България. В крайните северозападни райони дъждът ще преминава в сняг. Главно в Дунавската равнина

има условия за поледици

по пътните настилки. През нощта валежите ще продължават, ще бъдат смесени - от дъжд и сняг. В Дунавската равнина ще се образува снежна покривка от 1 до 3 см, в Добруджа - до 7 см. Максималните температури в Северна България ще са от 4 до 7 градуса, на юг ще бъдат до 9-14 градуса, а по Черноморието - до 13-15. За София минималната температура ще е -3 градуса, е максималната - до 6-7 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места от северните райони ще бъдат от -6 до -2 градуса, в южните райони - от 1 до 6, по Черноморието - от 1 до 3 градуса. Преди обед ще вали мокър сняг в западните и северните части, а в крайните южни райони валежите ще бъдат от дъжд и сняг. Има условия за поледици по пътните настилки, а в Добруджа - за образуване на навявания. Следобед от запад на изток валежите ще спират.

В Дунавската равнина ще се образува снежна покривка от 3 до 5 см, в Добруджа до 20 см. В населените места от южните райони най-много сняг ще има по линията Стара Загора - Сливен - 10-17 см. Максималните температури в Северна България ще са от -2 до 3 градуса, а на юг - от 3 до 8, по Черноморието до 6 градуса. За София минималната температура ще е -4 градуса, максималната - до 0-1.

В планините ще е ветровито,

с валежи от мокър сняг. Нов сняг във Витоша, в Рила и в Пирин до 15 см, в Родопите до 30 см, в Централна Стара планина до 40 см. Има повишена лавинна опасност. Вятърът над 2500 м ще бъде от юг-югозапад с пулсове до 30 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -7 до -4 градуса, а на 1500 м - от -2 до 1 градус.

В неделя минималните температури в населените места ще бъдат от -6 до 0 градуса, по Черноморието - до 0-1 градус. Над страната облачността ще бъде разкъсана, значителна над Дунавската равнина. Максималните температури ще са от 5 до 10 градуса, а на югозапад до 12-13 градуса. По Черноморието - до 6-8. За София минимална температура -6 градуса, максимална до 6-7 градуса. Над планините ще е ветровито, с разкъсана облачност. Максималните температури над 2500 м ще са от -9 до -6 градуса, а на 1500 м - от -3 до 0.

В понеделник мъглите ще бъдат често явление. През нощта от север ще проникне влажен и хладен въздух с валежи в западните и източните райони. Във вторник ще вали дъжд и сняг в Централна и Източна България. Очаква се слаба снежна покривка - до 3 см в Добруджа.