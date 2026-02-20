Проф. Георги Рачев: В неделя зимата свършва, иде ранна пролет

"Днес следобед ще почне да вали в Западна България, до вечерта ще обхване цяла България, а в събота вече ще премине в сняг", заяви в "Тази сутрин" по bTV климатологът проф. Георги Рачев.

"Лошото за време е човешко понятие, не е лошо, че ще вали например за скиорите, или ако сте си вкъщи пред камината", пошегува се професорът.

"Антициклон малко ще промени нещата, около 3 март времето ще стане доста топло, нормално за сезона, даже малко по-топло от обичайното", допълни той.

"Уикенда го разделяме на две - съботата със снеговалежи и ниски температури, а в неделя ще има затопляне - зимата свършва".

Проф. Рачев каза още, че "март ще бъде с цялото амплоа на женски възможности - и високи, и ниски градуси", и допълни: "за преливането на язовирите - няма нищо страшно".

"В сряда и четвъртък може да има малко застудяване като за последно", обясни още климатологът.

И уточни: "Сняг все още има, но е над 1500 м., но например в Боровец там е съществената част на пистите, тоест който иска да спортува и да ходи на ски, ще може. В Пампорово и Банско също ще бъде добре, ските ще са налице".

"В събота 10-15 л. ще е дъжда на кв. м, което не е нещо чак толкова съществено", каза още проф. Рачев.

По думите му "по морето има шанс да прехвърчи сняг, но зависи от ветровете. Но в общи линии времето от следващата седмица ще бъде ранно пролетно".