НИМХ обяви жълт код за опасни валежи днес в четири южни области

НИМХ издаде жълт код за обилни валежи днес за общини в четири области в Южна България: Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали. Очаква се за денонощие да паднат общо до 35 литра вода на квадратен метър. В районите с надморска височина над 1400 метра валежите ще са от сняг.

Днес ще преобладава облачно време и ще започне да вали в голяма част от страната, ще започне от запад и ще премине на изток. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област. В Източна България ще духа силен вятър.

Максималните температури днес ще са между 8 и 13 градуса, в източните райони - до 15 градуса, в Северозападна България - между 5 и 8 градуса, за София - около 10 градуса. В събота се очаква сняг, но в началото на другата седмица ще се запролети.