ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Интер" без капитана си близо месец

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22327743 www.24chasa.bg

АПИ: През другата седмица шофьорите да се движат с повишено внимание между 52-и до 54-и км на АМ „Струма“

952
СНИМКА: “24 ЧАСА”

През следващата седмица - от 23 февруари /понеделник/ до 27 февруари /петък/, в отсечката от 52-и до 54-и км на от АМ „Струма" в област Кюстендил ще се извършва обрушване и полагане на мрежа за обезопасяване на скалните откоси в близост да пътното платно. Дейностите ще се извършват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в двете посоки на движение. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание