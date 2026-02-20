АПИ: През другата седмица шофьорите да се движат с повишено внимание между 52-и до 54-и км на АМ „Струма“

През следващата седмица - от 23 февруари /понеделник/ до 27 февруари /петък/, в отсечката от 52-и до 54-и км на от АМ „Струма" в област Кюстендил ще се извършва обрушване и полагане на мрежа за обезопасяване на скалните откоси в близост да пътното платно. Дейностите ще се извършват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в двете посоки на движение. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци, съобщиха от АПИ.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.