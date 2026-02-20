ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Интер" без капитана си близо месец

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22328268 www.24chasa.bg

Камион блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа

2196
Полиция СНИМКА: 24 часа

Тежкотоварен камион с латвийска регистрация блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа.

Тирът е навлязъл в участъка от южната страна на прохода, но не е продължил към Габрово, а свил към панорамния път, въпреки че той е официално затворен за движение през целия зимен сезон, като на входа е поставен съответният забранителен знак. Освен това, движението на товарни автомобили над 12 тона през прохода Шипка също е забранено, съобщи БНТ

Камионът е заседнал в заснежения участък и е блокирал изцяло трасето. На място е изпратена тежка техника на пътноподдържащата фирма, която прави опити да изтегли тира, но ситуацията е усложнена.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание