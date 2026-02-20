Камион аварира на пътя Гурково – Велико Търново край Пчелиново, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-55 Гурково – Велико Търново в района на Пчелиново се осъществява в една лента поради претоварване на аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".