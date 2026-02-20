ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от плейофите в Лига Европа

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22328712 www.24chasa.bg

Камион аварира на пътя Гурково – Велико Търново край Пчелиново, движението е в една лента

984
Аварирал тир СНИМКА: Архив

Временно движението по път II-55 Гурково – Велико Търново в района на Пчелиново се осъществява в една лента поради претоварване на аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Иво Димчев: Влюбвам се по наредба. Казвам си: Сега можеш да се влюбиш!