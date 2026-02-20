ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от плейофите в Лига Европа

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22328763 www.24chasa.bg

Аварирал ТИР затруднява движението по пътя Добрич – Генерал Тошево

2244
Полиция СНИМКА: 24 часа

Временна движението се осъществява двупосочно в една лента по път ll-29 Добрич – Генерал Тошево в района на Генерал Тошево поради репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил, съобщи БТА.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Иво Димчев: Влюбвам се по наредба. Казвам си: Сега можеш да се влюбиш!