Аварирал ТИР затруднява движението по пътя Добрич – Генерал Тошево

Временна движението се осъществява двупосочно в една лента по път ll-29 Добрич – Генерал Тошево в района на Генерал Тошево поради репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил, съобщи БТА.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".