Променят движението при 58-и км на магистрала „Струма"

От 20 февруари, до 24 февруари /вторник/ се променя организацията на движение при 58-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил поради увредена дилатационна фуга на виадукта. Трафикът в посока София се осъществява в изпреварващата лента, а пътуващите от град Дупница към АМ „Струма" през пътен възел „Дупница Юг" преминават по ускорителния шлюз за включване в платното в посока София на автомагистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.