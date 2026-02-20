ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилският президент: Мадуро трябва да бъде съден...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22329521 www.24chasa.bg

Променят движението при 58-и км на магистрала „Струма"

2472
Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

От 20 февруари, до 24 февруари /вторник/ се променя организацията на движение при 58-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил поради увредена дилатационна фуга на виадукта. Трафикът в посока София се осъществява в изпреварващата лента, а пътуващите от град Дупница към АМ „Струма" през пътен възел „Дупница Юг" преминават по ускорителния шлюз за включване в платното в посока София на автомагистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)