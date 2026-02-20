Жълт и оранжев код за валежи от дъжд и сняг за 21 февруари

За 21 февруари, събота, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде още от днес предупреждение от първа степен - жълт код, за поледици и значителни валежи от дъжд и сняг за 11 области. Предупреждение от втора степен - оранжев код, е обявен за девет области в страната, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

През следващото денонощие времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната, ще преминат в сняг. В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

Температурите в повечето райони ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. В Южна България сутрешните температури ще са между 3 и 7 градуса, но през деня ще се понижават и към 14:00 часа ще бъдат между 0 и 4 градуса. В София температурата ще бъде около нулата, информират от НИМХ, цитирани от БТА.