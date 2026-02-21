На 21 февруари рожден ден имат

Маргарита Петкова, поетеса
Проф. д-р Славчо Томов, директор на Научноизследователския институт към Медицинския университет - Плевен, бивш ректор на МУ - Плевен
Дончо Папазов, мореплавател
Проф. Емилия Друмева, експерт по конституционно право, бивш конституционен съдия
Пламен Орешарски, финансист, министър-председател на България (май 2013 - август 2014 г.)
Кирил Дончев, композитор
Ивайло Иванов, бивш служебен министър на социалната политика
Васил Докев-Вадо, художник
Васил Тончев, социолог
Киро Киров, бизнесмен
Максим Горанов, музикант