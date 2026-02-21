ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора разтресе с 9 по Рихтер световния биатлон

На 21 февруари рожден ден имат

2704

Маргарита Петкова, поетеса

Проф. д-р Славчо Томов, директор на Научноизследователския институт към Медицинския университет - Плевен, бивш ректор на МУ - Плевен

Дончо Папазов, мореплавател

Проф. Емилия Друмева, експерт по конституционно право, бивш конституционен съдия

Пламен Орешарски, финансист, министър-председател на България (май 2013 - август 2014 г.)

Кирил Дончев, композитор

Ивайло Иванов, бивш служебен министър на социалната политика

Васил Докев-Вадо, художник

Васил Тончев, социолог

Киро Киров, бизнесмен

Максим Горанов, музикант

