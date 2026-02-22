На 22 февруари рожден ден имат

Запиши се

Запиши се

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Божана Димитрова, журналистка

Красимир Дачев, бизнесмен

Алекси Сокачев, бивш спортен журналист, мениджър операции и телевизионно излъчване в УЕФА

Бойко Рановски, бивш изпълнителен директор на ИА “Автомобилна администрация”

Виктор Михайлов, адвокат, бивш вътрешен министър

Милко Ковачев, енергиен експерт, бивш министър на енергетиката и икономиката

Проф. Рахамин Шекерджийски, магистър-фармацевт, носител на званието “Фармацевт на България”

Пламен Кралев, бизнесмен, бивш автомобилен пилот във Формула 2

Александър Койчев, депутат

Валери Йорданов, актьор

Радион Попов, бивш заместник външен министър и дипломат