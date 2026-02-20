ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обмислят дали да махнат Андрю от линията за наслед...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22331370 www.24chasa.bg

Затварят летище „Васил Левски“ на 23 и 24 февруари за няколко часа

4100
Летище "Васил Левски" Снимка: Велислав Николов

Летище „Васил Левски" ще бъде затворено за части от нощта в понеделник и вторник (23 и 24 февруари) заради ремонт на шахти в района на пистата, обясниха от софийското летище, предаде bTV.

На 23-ти аерогарата няма да работи от 01:15 до 2:50 часа през нощта, а на 24 февруари – от 1:05 до 03:35 часа.

Операторът на летището, че в този часови пояс няма планирани полети.

В посочените интервали ще могат да кацат само военни самолети или такива с проблем на борда.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на Съединените американски щати.

Летище "Васил Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото