Затварят летище „Васил Левски“ на 23 и 24 февруари за няколко часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летище „Васил Левски" ще бъде затворено за части от нощта в понеделник и вторник (23 и 24 февруари) заради ремонт на шахти в района на пистата, обясниха от софийското летище, предаде bTV.

На 23-ти аерогарата няма да работи от 01:15 до 2:50 часа през нощта, а на 24 февруари – от 1:05 до 03:35 часа.

Операторът на летището, че в този часови пояс няма планирани полети.

В посочените интервали ще могат да кацат само военни самолети или такива с проблем на борда.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на Съединените американски щати.