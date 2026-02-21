ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора разтресе с 9 по Рихтер световния биатлон

Православен календар за 21 февруари, вижте кои са имениците днес

Св. Евстатий, архиепископ Антиохийски

Св. Евстатий бил изповедник, т. е. страдалец за Христовата вяра, през време на десетото гонение против християнската вяра. Той бил единодушно избран от християните за епископ на Антиохия. В този сан Евстатий взел участие в Първия Вселенски събор (325 г.) и твърдо защитавал православното учение против еретика АрийРечник. В 326 г. той отишъл в Грузия, току-що просветена с християнската вяра, за да постави там пастири за новопокръстените. Като се върнал оттам, той продължавал усърдно да се занимава с делата на Църквата и бил обичан и уважаван от християните като човек, изпълнен с добродетели и дълбока християнска мъдрост.

Имен ден: Евстати, Евстатий, Евстатия

