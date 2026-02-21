ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена закриват българското участие на олим...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22332456 www.24chasa.bg

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за девет области

3520
Сняг СНИМКА: Pixabay

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен.

НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите Бургас, Велико Търново, Пловдив, Сливен и Смолян.

От Агенцията „Пътна инфраструктура" съобщиха тази сутрин, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен и Превала поради снеговалеж и снегопочистване.

Сняг СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото