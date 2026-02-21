Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за девет области

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология.
Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен.
НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите Бургас, Велико Търново, Пловдив, Сливен и Смолян.
От Агенцията „Пътна инфраструктура" съобщиха тази сутрин, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен и Превала поради снеговалеж и снегопочистване.