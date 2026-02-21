ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена закриват българското участие на олим...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22332513 www.24chasa.bg

Започнаха обработки срещу заледяване в София след снеговалежа

3156
45 снегопочистващи машини на терен извършват обработки със смеси срещу заледяване в София, съобщиха от Столична община. Снимка: Столчна община

Във връзка със снеговалежа в София започнаха обработки със смеси срещу заледяване на уличната мрежа.

Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район Панчарево, след което продължиха в районите Витоша, Кремиковци и Искър. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна.

Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин.

На терен работят 45 снегопочистващи машини.

В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата „кв. Драгалевци – х. Алеко" и „кв. Бояна – м. Златните мостове".

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул."Васил Левски" до извършването на обработки.

Призоваваме се водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.

45 снегопочистващи машини на терен извършват обработки със смеси срещу заледяване в София, съобщиха от Столична община. Снимка: Столчна община

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото