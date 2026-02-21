Започнаха обработки срещу заледяване в София след снеговалежа

Във връзка със снеговалежа в София започнаха обработки със смеси срещу заледяване на уличната мрежа.
Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район Панчарево, след което продължиха в районите Витоша, Кремиковци и Искър. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.
В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна.
Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин.
На терен работят 45 снегопочистващи машини.
В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата „кв. Драгалевци – х. Алеко" и „кв. Бояна – м. Златните мостове".
Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул."Васил Левски" до извършването на обработки.
Призоваваме се водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.
Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.