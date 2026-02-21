Започнаха обработки срещу заледяване в София след снеговалежа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка със снеговалежа в София започнаха обработки със смеси срещу заледяване на уличната мрежа.

Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район Панчарево, след което продължиха в районите Витоша, Кремиковци и Искър. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна.

Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин.

На терен работят 45 снегопочистващи машини.

В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата „кв. Драгалевци – х. Алеко" и „кв. Бояна – м. Златните мостове".

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул."Васил Левски" до извършването на обработки.

Призоваваме се водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.