Към този час 75 снегопочистващи машини извършват обработки в София със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса поради интензивния снеговалеж. Техниката работи на територията на районите Овча купел, Витоша, Люлин, Сердика, Кремиковци, Илинден, Младост, Банкя, Средец, Нови Искър и Надежда, както и по общинската пътна мрежа.

Първите дейности започнаха в 5:30 часа на територията на район Панчарево, след което продължиха в районите Витоша, Кремиковци и Искър. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна. Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин.

Към момента градският транспорт се движи при зимни условия. Възстановено е движението на тролейбусна линия №9.

В Природен парк Витоша продължава опесъчаване и дейности по избутване на снежна маса поради обилен снеговалеж на двата пътя „кв. Драгалевци – х. Алеко" и „кв. Бояна – м. Златните мостове". До планината маршрутите си изпълняват линии 61 и 63. До приключване на обработките е преустановено движението по линия 66.

Екипите на Столичния инспекторат следят обстановката, а дежурни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция" към Столична община извършват обходи на терен.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.