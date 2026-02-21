Временно движението за леки автомобили при км 178 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в аварийната лента поради ПТП. Затворени за преминаване са активната и скоростната лента. Трафикът на тежкотоварни автомобили се осъществява по обходен маршрут : п.в. "Чирпан" - път II-66 - п.в. "Свобода" - АМ "Тракия" /при км 184/. Движението в района се регулира от екип на "Пътна полиция".