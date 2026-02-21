ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България има равен брой медали със световната сила...

Международният път Е-79 край Монтана продължава да е затворен, останалите пътища в региона са проходими при зимни условия

1152
Сняг.

Международният път Е-79 продължава да е затворен край Монтана заради обилния снеговалеж, а останалите пътища в региона са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

На две места по Е-79, по който преминава трафика от София към Дунав мост 2 при Видин-Калафат, има големи колони от автомобили. Получили са се тапи при село Сумер в община Монтана и при село Долна Вереница в община Монтана. В момента шосето се разчиства, но спрели в двете платна автомобили затрудняват работата на снегорините, заяви дежурният в пътното управление в Монтана.

Отворен е за движение път 2-11 между Лом и село Горни Цибър в община Вълчедръм. Заради катастрофа между два автомобила пътят е бил затворен за около два часа, а сега огледите на полицията продължават, но едното плътно е освободено за движение.

Отворен е и път 2-81 между село Благово в община Монтана и село Боровци в община Берковица, по който за кратко е имало спиране на движението за разчистване и опесъчаване на стръмен участък.

От пътното управление в Монтана препоръчват в случай на неотложно пътуване от областите Видин и Монтана към София да се използва пътят през прохода Петрохан в Стара планина, а не Е-79 през Враца, Мездра и Ботевград. Пътят през Петрохан е добре почистен, опесъчен и напълно проходим със зимни гуми, обявиха от пътното управление.

Сняг.

