Поради усложнена зимна обстановка се ограничава движението по път I-1 Видин – Монтана – Враца

Поради силно влошени метеорологични условия временно се ограничава движението по път I-1 (E-79) в участъка между Видин, Монтана и Враца.

В областите Видин и Враца временно се преустановява преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока Монтана. Ограничението се въвежда, за да се избегнат допълнителни задръствания и да се осигури безпрепятствена работа на снегопочистващата техника.

В област Монтана е спряно движението по път I-1 за всички моторни превозни средства. Причината е блокиране на пътното платно от закъсали автомобили и необходимостта от качествено почистване на снежната покривка.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.