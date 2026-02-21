ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима млади лекари със "Златен Хипократ" остават в...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22335804 www.24chasa.bg

Пуснаха камионите с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала"

2328
Прохода Превала. Снимка: Архив

Отпада ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Прохода Превала. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото