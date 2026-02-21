81 снегорина чистят София, градският транспорт се движи по всички маршрути

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Информация за обстановката в София към 18:00 ч., 21.02.2026 г.

Снежната покривка в София достигна 10 см в резултат на валежите днес. Данните са на Национален институт по метеорология и хидрология. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. СНИМКА: Пресцентър на Столична община

Към този час 81 снегопочистващи машини са в готовност на терен. През целия ден продължи почистването на улици и булеварди в града. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване по всички трасета на градския транспорт, както и по Южната дъга на Околовръстния път. Обработени са и общинските пътища в районите Панчарево, Витоша, Нови Искър и Кремиковци. СНИМКА: Пресцентър на Столична община

След намаляване интензивността на снеговалежа започнаха обработки и по основни улици в районите, както и частично по вътрешнокварталната улична мрежа.

Градският транспорт се движи по всички свои маршрути, въпреки усложнената обстановка в часовете преди обяд. От 12:30 ч. е възстановено движението на автобусна линия 66 до планината Витоша, с което и трите автобусни линии 61, 63 и 66 обслужват редовните си маршрути. Двата пътя в Природен парк „Витоша" – „кв. Драгалевци – х. Алеко" и „кв. Бояна – м. Златните мостове" – са опесъчени и проходими при зимни условия. СНИМКА: Пресцентър на Столична община

Започна механизирано почистване на велоалеите с малогабаритна техника, както и на парковите алеи. Почистват се също тротоари, подходи към подлези и пасарелки.

Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради. СНИМКА: Пресцентър на Столична община

Екипите на Столичния инспекторат следят непрекъснато обстановката и метеорологичните условия. Дежурни екипи остават в готовност през нощта. С очакваното понижение на температурите е възможно образуване на поледици, като при необходимост ще бъдат извършени допълнителни обработки със смеси срещу заледяване.

Утре сутринта се очакват минусови температури, призоваваме водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. Молим пешеходците да бъдат особено внимателни при придвижването си възможно е да има заледени участъци.

Продължаваме да работим за осигуряване на проходима градска среда.