ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин с титла на двойки в Индия след драматичен...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22336182 www.24chasa.bg

Спряха движението за камиони по пътя Русе - Бяла

3084
Сняг.

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили по път I-5 Русе - Бяла поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сняг.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото