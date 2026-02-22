ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 22 февруари рожден ден имат

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22336780 www.24chasa.bg

Валежите спират, но остава студено на 22 февруари

2764
Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7° СНИМКА: Pixabay

От югозапад валежите ще спират и днес до обяд навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще се разкъсва и намалява. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7°, по-ниски в североизточните райони. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.

По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.

Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7° СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото