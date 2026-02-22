През нощта в София са извършени 35 обработки със смеси срещу заледяване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалата нощ в София, поради минусовите температури, продължи извършването на обработки със смеси срещу заледяване. Към 07:00 часа градският транспорт се движи по обичайните си маршрути.

Първата обработка на основни улици в районите и вътрешноквартални улици започна в 02:00 часа на територията на район „Витоша".

До този час в града са извършени общо 35 обработки и продължават да се извършват. Работи се и по общинската пътна мрежа със смеси срещу заледяване.

Обработени са трасетата на градския транспорт в район „Витоша", район „Подуяне" и район „Панчарево", както и в кв. „Вражебна" и с. Желява. Частични обработки са извършени в район „Нови Искър" – в селата Балша, Мировяне, Гниляне, Негован, Чепинци и кв. „Изгрев", в район „Красна поляна" по ул. „Суходолска", както и в район „Овча купел" – в кв. „Горна баня".

Извършени са обработки на основни улици в район „Панчарево", както и на вътрешноквартални улици в районите „Витоша" и „Овча купел".

По общинската пътна мрежа обработки са извършени на цялата територия на район „Панчарево", както и частично в районите „Нови Искър" и „Кремиковци".

В Природен парк „Витоша" от 05:00 часа се извършва избутване на снежна маса и опесъчаване на двата пътя „кв. Драгалевци – х. Алеко" и „кв. Бояна – м. Златните мостове".

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. Собствениците и управителите на търговски и офис площи, както и етажните собствености, следва да почистят прилежащите площи към съответните сгради.