Мъгли и опасност от лавини в планините

На много места все още има лавинна опасност, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

Температурите са отрицателни, облачно или мъгливо е, а на места има слаб вятър.

През последното денонощие не е имало инциденти с туристи.

В планините днес ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

