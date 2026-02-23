ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Управляващи в Германия против забраната за социалн...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22339800 www.24chasa.bg

Кейк с орехи и какао

2540

Кой готви

"Предлагам рецепта за кейк, който може да се предложи за почерпка на парти", пише ни Жана Стоянова.

Продукти

6 яйца,2 ч.ч. захар,
1ч.ч. прясно мляко, 1 ч.ч. олио, 3 1/2 ч.ч. брашно, 100 г краве масло, 1 пак. бакпулвер, 2 с.л. какао, 2 пак. ванилия, 1-2 с.л. пудра захар, 1 опаковка кандирани лимонови кори, 1 ч.ч. начупени орехи

Начин на приготвяне

Разбиваме яйцата със захарта до побеляване. Добавяме олиото, млякото, омекналото масло и постепенно брашното и бакпулвера. Размесваме сместа до хомогенност. Разделяме я на две части, като в едната добавяме ванилията и кандираните лимонови кори, а в другата какаото и орехите.

В голямата тава на фурната застиламе хартия за печене и изливаме първо светлата смес, като я разпределяме на равен пласт. Отгоре разстиламе тъмната смес. С клечка за зъби може да направим линии, за да се смесят малко слоевете.

Печем в загрята на 180 градуса фурна около 45 минути. След изстиване нарязваме на малки хапки и поръсваме с пудра захар.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото