Кейк с орехи и какао

Кой готви

"Предлагам рецепта за кейк, който може да се предложи за почерпка на парти", пише ни Жана Стоянова.

Продукти

6 яйца,2 ч.ч. захар,

1ч.ч. прясно мляко, 1 ч.ч. олио, 3 1/2 ч.ч. брашно, 100 г краве масло, 1 пак. бакпулвер, 2 с.л. какао, 2 пак. ванилия, 1-2 с.л. пудра захар, 1 опаковка кандирани лимонови кори, 1 ч.ч. начупени орехи

Начин на приготвяне

Разбиваме яйцата със захарта до побеляване. Добавяме олиото, млякото, омекналото масло и постепенно брашното и бакпулвера. Размесваме сместа до хомогенност. Разделяме я на две части, като в едната добавяме ванилията и кандираните лимонови кори, а в другата какаото и орехите.

В голямата тава на фурната застиламе хартия за печене и изливаме първо светлата смес, като я разпределяме на равен пласт. Отгоре разстиламе тъмната смес. С клечка за зъби може да направим линии, за да се смесят малко слоевете.

Печем в загрята на 180 градуса фурна около 45 минути. След изстиване нарязваме на малки хапки и поръсваме с пудра захар.