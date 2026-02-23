ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 23 февруари рожден ден имат

2656

Проф. д-р Борислав Китов, неврохирург

Явор Гърдев, режисьор

Васил Едрев, кмет на Айтос

Красимир Гайдарски, волейболист

Д-р Мирослава Шикова, началник на клинична лаборатория в УМБАЛ "Здраве", Пазарджик

Ралица Балева, топмодел

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

