Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ в информация, публикувана на сайта, за трафика на българските ГКПП към 6:00 ч.

От 20 януари на границата с Гърция през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград. На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.