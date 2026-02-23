ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Добри са условията за туризъм в планините

1360
Добри са условията за туризъм в планините днес. СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Добри са и условията за зимни спортове по курортите.

Температурите са между -7 и нула градуса, казаха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие, пише БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около нула градуса.

