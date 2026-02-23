Студен фронт ще премине утре, на много места ще превали дъжд

През нощта ще има разкъсана облачност, в източните райони – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 2°.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, в края на деня ще започне да се повишава.

Утре през страната ще премине студен фронт. Ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни и повече по количество. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще бъде умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 10°-15°, в София – около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие, временно интензивни и повече по количество. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – до умерен, вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части – временно бурен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°, пише БТА.

В сряда ще остане ветровито, с умерен северозападен вятър, а дневните температури ще се понижат. Облачността ще бъде по-често значителна, в източната половина от страната ще има и слаби валежи от дъжд, а по високите части на планините – от сняг. Повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България. През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток; застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще бъде почти без валежи, облачността и там ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат около нулата, а максималните - между 3° и 8°.