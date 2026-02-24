Ако допреди няколко години персонализацията в банята означаваше „избирам плочки и цвят на мебели “, днес стандартът се измества към много по-фините детайли. GROHE Atrio Private Collection стъпва точно там – при смесителя, който вече не е просто функционална част, а ключов елемент от цялостната визия. Новата колекция, част от премиум подбранда GROHE SPA, предлага рядко срещана свобода за избор на покрития, материали и дизайни на ръкохватките, с които банята да изглежда наистина „правена за вас“.

Дизайнът е в усещането: повече варианти за ръкохватки

В основата на Atrio стои емблематичната естетика, вдъхновена от чистотата на кръга – изчистена, балансирана, вечна. Private Collection надгражда това ДНК с нещо, което рядко се вижда при смесителите: реална свобода за избор на усещането и визията. С богата селекция от ръкохватки, включително фино набраздени (knurled) варианти, които добавят и визуален характер, и приятно тактилно усещане. Това е луксът, който се забелязва най-силно не на снимка, а в ежедневната употреба.

Кварцов акцент, който свързва смесителя с интериора

Една от най-интересните възможности е добавянето на Caesarstone – декоративни, кварцови акценти – идея, която позволява смесителят да „влезе в тон“ с плота, стенните облицовки или нишите. Предлагат се два отличителни декора:

White Attica – бяла основа с тъмни и меки сиви диагонални линии

Vanilla Noir – дълбока тъмна основа, прошарена с кремаво-ванилови линии

Този тип детайл прави композицията завършена – вместо отделни елементи, получавате интериор с общ почерк.

Единна линия за цялата баня

Колекцията е проектирана така, че да не остава само при мивката. Atrio Private Collection е налична в решения за целия санитарен ансамбъл – от умивалник до вана и душ, което улеснява създаването на хармонична, „цялостно облечена“ баня. Допълнително предимство е, че смесителите могат да бъдат изпълнени в почти всяко покритие от GROHE Colors Collection, така че металните акценти да бъдат последователни и прецизно съчетани с останалите материали.

Банята като ритуал: „Wellbeing through Water“

Като част от философията на GROHE SPA, колекцията следва идеята Salus Per Aquam – „благополучие чрез вода“. В практичен превод: банята не е само място за бърз душ, а пространство за възстановяване и личен комфорт, където дизайнът служи на усещането за спокойствие.

Когато луксът е въпрос на избор

GROHE Atrio Private Collection показва една модерна дефиниция на лукса: не „по-скъпо “, а по-точно. Повече възможности за ръкохватки, материали и покрития, плюс решения за цялата баня – така персонализацията не остава на ниво идея, а се превръща в реален инструмент за интериор „по мярка“.

Истинската стойност на GROHE Atrio Private Collection е в това, че не продава „визия“, а възможност – да изберете форма, текстура, материал и покритие така, че смесителят да пасне на вашата идея за дом. И когато всички тези избори се съберат в едно, банята започва да изглежда не просто скъпа, а наистина лична.

*GROHE е глобален бранд за цялостни решения за баня и кухненски смесители и е част от портфолиото на LIXIL от 2014 г., с фокус върху качество, технология, дизайн и устойчивост.*