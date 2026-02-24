Майсторски качамак от “едно време”

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Има ястия, които не се нуждаят от модерни имена. Само царевично брашно, вода, сол, червен пипер, масло и сирене – и цялата къща ухае на нещо истинско. Днес го приготвяме така, както се правеше някога – гъст, топъл и щедро полят с масло”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
1 ч.ч. смляно царевично брашно (не грис), 3 ч.ч. вода, 1 ч.л. сол, качествено краве масло - количеството е по ваша преценка, 1 к.л. сладък червен пипер, 150 - 200 г сирене
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Наливаме в тенджера водата и добавяме солта. Когато заври, започваме бавно да сипваме царевичното брашно.
Бъркаме непрекъснато, за да не се образуват брашнени топки. Намаляваме котлона и сваряваме качамака на слаб огън, като разбъркваме често. Той се сгъстява постепенно.
Оставяме го да къкри около десетина минути, докато стане гладък и плътен, а в същото време да оставя “пътечка” на дъното на тенджерата. В отделен съд разтопяваме маслото.
Отместваме го от котлона, в него слагаме червения пипер и го оставяме да “цвръкне”. Вземаме подходящ съд и на дъното му нареждаме парчета сирене и масълце. Върху тях изсипваме горещия качамак.
Натрошаваме отгоре обилно и на едро сиренето. Накрая поливаме с препеченото масло. Поднасяме готовия качамак веднага, докато е още топъл и ухаещ.