Майсторски качамак от “едно време”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Има ястия, които не се нуждаят от модерни имена. Само царевично брашно, вода, сол, червен пипер, масло и сирене – и цялата къща ухае на нещо истинско. Днес го приготвяме така, както се правеше някога – гъст, топъл и щедро полят с масло”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

1 ч.ч. смляно царевично брашно (не грис), 3 ч.ч. вода, 1 ч.л. сол, качествено краве масло - количеството е по ваша преценка, 1 к.л. сладък червен пипер, 150 - 200 г сирене

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Наливаме в тенджера водата и добавяме солта. Когато заври, започваме бавно да сипваме царевичното брашно.

Бъркаме непрекъснато, за да не се образуват брашнени топки. Намаляваме котлона и сваряваме качамака на слаб огън, като разбъркваме често. Той се сгъстява постепенно.

Оставяме го да къкри около десетина минути, докато стане гладък и плътен, а в същото време да оставя “пътечка” на дъното на тенджерата. В отделен съд разтопяваме маслото.

Отместваме го от котлона, в него слагаме червения пипер и го оставяме да “цвръкне”. Вземаме подходящ съд и на дъното му нареждаме парчета сирене и масълце. Върху тях изсипваме горещия качамак.

Натрошаваме отгоре обилно и на едро сиренето. Накрая поливаме с препеченото масло. Поднасяме готовия качамак веднага, докато е още топъл и ухаещ.