Огромно задръстване на пътя за Гърция

Огромно задръстване на главен път Е-79 след Благоевград имаше днес през целия ден. Колоната от автомобили след Симитли, в посока към Кулата, на входа на Кресненското дефиле стигаше почти до Благоевград, а причината е ремонт на пътното платно. Изнервените шофьори чакаха с часове, за да се придвижат десетина километра. В същото време признават, че пътят наистина има нужда от основен ремонт, защото лентата в посока към Кулата е в окаяно състояние.

Вече започна изтеглянето на тежките машини и за днес работата приключва. Започна и бавно придвижване на чакащите автомобили.