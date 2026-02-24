ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево" за товарни автомобили

Много интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" на сайта си. Информацията за трафика е към 06:00 часа тази сутрин.

На границата с Гърция от 20 януари 2026 г. през граничния преход „Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". На граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На граничния преход Дунав мост „Русе" се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, посочват от „Гранична полиция" и уточняват, че се извършва поетапно пропускане в двете посоки, предава БТА.

